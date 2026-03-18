Какую денежную помощь смогут получить ВПЛ?

Сейчас Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит регистрацию уязвимых категорий ВПЛ и пострадавшего от военных действий населения, о чем сообщает УВКБ ООН.

Читайте также Зарплаты и выплаты 5 миллионов украинцев под угрозой: что будет летом без денег МВФ

Подать заявку могут люди, которые имеют доход, что меньше чем 6 318 гривен на человека. Также они должны соответствовать следующим требованиям:

ВПЛ с перемещением в Украине в течение последних шести месяцев по стране. Лица, которые после выезда прибыли из-за границы на Родину. Украинцы, которые после переезда вернулись на свои прежние адреса проживания в пределах страны.

Заметьте! Также они не могут быть включены в программу денежной помощи УВКБ ООН ранее. Еще одно требования – не получать денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

Также следует учесть следующие критерии уязвимости:

семья, которая имеет только одного из родителей с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

или семья, которую возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста, или лицо пожилого возраста с одним несовершеннолетним ребенком или несколькими детьми;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания и т.д.).

Важно! Такие семьи могут подать заявку на денежную помощь по адресу: город Николаев, проспект Мира, 54 В, корпус 2 (график: с понедельника по пятницу 09:00 - 17:00).

Украинцы, которые соответствуют указанным критериям, получат 3 600 гривен на человека ежемесячно. В то же время поддержка предоставляется сроком на 3 месяца. Это означает, что человеку в целом выплатят 10 800 гривен.

В то же время выплата на проживание для внутренне перемещенных лиц составляет или 3 тысячи гривен, или 2 тысячи гривен. Об этом отметили в Минсоцполитики. Первая сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью или детей, а вторая – для взрослых.

