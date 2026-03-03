Что предусматривает статус ВПЛ и какую помощь можно получить?

Люди, которые оставили свое место жительства и выехали из мест активных боевых действий или из временной оккупации. внутренне перемещенными называются лица, которые переселились в пределах Украины. Беженцами такие люди не являются. Об этом говорится в большом гайде от Дії.

После 2022 года статус ВПЛ принадлежит не только тем, кто выехал из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Даже если человек уехал из опасного места и поселился в соседней общине, то это уже означает, что он покинул дом, а значит является ВПЛ.

Граждане имеют право на оформление специального статуса. Он особенно нужен, если человек хочет получать выплаты для себя и детей. Справка о статусе ВПЛ также позволяет переоформить социальные выплаты или пенсию, иметь доступ к медицине, находить жилье, устроить ребенка в садик или школу. Иногда такая справка нужна для получения помощи от международных организаций.

После перемещения военнообязанные граждане должны стать на учет на новом месте жительства. На это есть 7 дней после приезда.

К слову, городской голова Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов дал комментарий Укринформу, в котором предлагает реформировать государственную политику в отношении вынужденных переселенцев. Он говорит, что сейчас в Украине в этом вопросе все очень бюрократично. Часто люди встречаются с проблемами, которые вынуждены решать самостоятельно.

Какие выплаты получают ВПЛ?

Ежемесячная помощь в течение полугода составляет 2 тысячи гривен для каждого взрослого и 3 тысячи гривен – для детей и людей с инвалидностью. Выплаты прекратятся после трехмесячного срока, если человек не трудоустроился или не оформил себе статус безработного. Если человек этого не сделал – по истечении трехмесячного срока выплаты прекращаются.

Через 6 месяцев выплаты возобновляются автоматически или по личному заявлению (но только один раз) для:

людей старшего возраста, которые получают не более, чем 9 тысяч 444 гривен пенсии;

людей с инвалидностью I или II группы;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

людей с инвалидностью III группы с доходом на каждого члена семьи не более 9 тысяч 444 гривен;

лиц в возрасте от 55 лет, которые зарегистрировались в Центре занятости.

Важно! На социальной платформе "Є-допомога" ВПО могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства или международной организации, помощь лекарствами, продуктами, средствами гигиены от волонтеров и тому подобное. Для этого следует оформить заявку онлайн.

Как получить справку ВПЛ?

Справку ВПЛ выдают бесплатно через приложение Дія, или в ЦНАПе, органе социальной защиты населения и исполнительном органе сельских, поселковых или городских советов.

Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, документ сформируется через Дію, если там есть карточка налогоплательщика и любой паспорт лица. В случае их отсутствия документы подаются оффлайн.

Заметим, что выплаты будут поступать на выбранный вами счет, поэтому вы должны выбрать банковскую карточку из имеющихся у себя или закажете новую в любом банке.

За короткий срок органы принимают решение о предоставлении статуса ВПО. Необходимо подать следующие документы:

заявление о постановке на учет внутренне перемещенного лица; паспорт гражданина Украины. Если прописка не указана в паспорте, стоит предоставить другой документ в подтверждение проживания на опасной территории.

Если заявление подает законный представитель, то он также должен предоставить свой документ и официальное письмо о полномочиях лица как законного представителя или о родственных отношениях между ребенком и заявителем.

Другие вопросы, связанные со статусом ВПЛ