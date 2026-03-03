Что предусматривает статус ВПЛ и какую помощь можно получить?
Люди, которые оставили свое место жительства и выехали из мест активных боевых действий или из временной оккупации. внутренне перемещенными называются лица, которые переселились в пределах Украины. Беженцами такие люди не являются. Об этом говорится в большом гайде от Дії.
После 2022 года статус ВПЛ принадлежит не только тем, кто выехал из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Даже если человек уехал из опасного места и поселился в соседней общине, то это уже означает, что он покинул дом, а значит является ВПЛ.
Граждане имеют право на оформление специального статуса. Он особенно нужен, если человек хочет получать выплаты для себя и детей. Справка о статусе ВПЛ также позволяет переоформить социальные выплаты или пенсию, иметь доступ к медицине, находить жилье, устроить ребенка в садик или школу. Иногда такая справка нужна для получения помощи от международных организаций.
После перемещения военнообязанные граждане должны стать на учет на новом месте жительства. На это есть 7 дней после приезда.
К слову, городской голова Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов дал комментарий Укринформу, в котором предлагает реформировать государственную политику в отношении вынужденных переселенцев. Он говорит, что сейчас в Украине в этом вопросе все очень бюрократично. Часто люди встречаются с проблемами, которые вынуждены решать самостоятельно.
Какие выплаты получают ВПЛ?
Ежемесячная помощь в течение полугода составляет 2 тысячи гривен для каждого взрослого и 3 тысячи гривен – для детей и людей с инвалидностью. Выплаты прекратятся после трехмесячного срока, если человек не трудоустроился или не оформил себе статус безработного. Если человек этого не сделал – по истечении трехмесячного срока выплаты прекращаются.
Через 6 месяцев выплаты возобновляются автоматически или по личному заявлению (но только один раз) для:
- людей старшего возраста, которые получают не более, чем 9 тысяч 444 гривен пенсии;
- людей с инвалидностью I или II группы;
- детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;
- детей-сирот и лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.
- людей с инвалидностью III группы с доходом на каждого члена семьи не более 9 тысяч 444 гривен;
- лиц в возрасте от 55 лет, которые зарегистрировались в Центре занятости.
Важно! На социальной платформе "Є-допомога" ВПО могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства или международной организации, помощь лекарствами, продуктами, средствами гигиены от волонтеров и тому подобное. Для этого следует оформить заявку онлайн.
Как получить справку ВПЛ?
Справку ВПЛ выдают бесплатно через приложение Дія, или в ЦНАПе, органе социальной защиты населения и исполнительном органе сельских, поселковых или городских советов.
Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, документ сформируется через Дію, если там есть карточка налогоплательщика и любой паспорт лица. В случае их отсутствия документы подаются оффлайн.
Заметим, что выплаты будут поступать на выбранный вами счет, поэтому вы должны выбрать банковскую карточку из имеющихся у себя или закажете новую в любом банке.
За короткий срок органы принимают решение о предоставлении статуса ВПО. Необходимо подать следующие документы:
- заявление о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- паспорт гражданина Украины. Если прописка не указана в паспорте, стоит предоставить другой документ в подтверждение проживания на опасной территории.
Если заявление подает законный представитель, то он также должен предоставить свой документ и официальное письмо о полномочиях лица как законного представителя или о родственных отношениях между ребенком и заявителем.
Другие вопросы, связанные со статусом ВПЛ
Государство может прекратить выплаты ВПЛ, если человек подал недостоверные данные, не сообщил об изменении места жительства, находился за границей больше, чем разрешено, или же не соответствует установленным критериям получения помощи.
В выплатах могут отказать переселенцам, которые не подтвердили свой статус, не прошли обязательную идентификацию, подали документы с ошибками или фактически не проживают по задекларированному адресу.
Внутренне перемещенные лица подлежат мобилизации на общих основаниях. Для них, как и для других граждан, право на отсрочку возможно только при наличии законных причин.