Сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление КМУ №1487.

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Какие общие правила мобилизации переселенцев

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации все внутренне перемещенные лица подлежат воинскому учету наравне с другими гражданами. Статус ВПЛ не освобождает от обязанности стать на учет в ТЦК, даже если человек покинул оккупированную или прифронтовую территорию.

Переселенцы обязаны стать на учет по новому месту жительства в течение 7 дней после приезда.

Заметим, что повестка могут вручить где угодно: на улице, блокпосту, работе или дома.

Имеют ли ВПЛ право на отсрочку от мобилизации

Сам статус ВПЛ не является основанием для отсрочки. Однако переселенцы, как и все другие военнообязанные, могут воспользоваться общими причинами, при которых не осуществляется призыв.

Среди оснований для отсрочки:

наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью;

уход за близкими (больными родителями, женой/супругом, детьми);

статус лица с инвалидностью и/или серьезные проблемы со здоровьем предусмотренные Приказом 402 Министерства обороны;

бронирование;

работа в силовых структурах, Верховной Раде, Кабинете министров, судах, Прокуратуре и тому подобное.

Все эти основания предусмотрены законом и действуют для всех военнообязанных, включая ВПЛ.

Что будет если ВПЛ не встанет вовремя на учет

Нарушение сроков воинского учета или уклонение от мобилизации – административное и уголовное правонарушение. Ответственность за такие действия предусмотрена статьями 210 и 210-1 КУоАП, а также статьями 335 – 337 УКУ.

Сумма штрафов для ВПЛ и других граждан:

от 17 000 до 25 500 гривен – для физических лиц;

от 34 000 до 59 000 гривен – для должностных лиц или организаций.

Если штраф не уплачен в установленный срок, его сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.

Какая есть финансовая поддержка для ВПЛ

Несмотря на обязанность становиться на воинский учет, государство продолжает оказывать помощь внутренне перемещенным лицам. Уязвимые категории переселенцев имеют право на ежемесячную денежную выплату:

2 000 гривен на взрослого ВПЛ;

3 000 гривен – на ребенка или лицо с инвалидностью.

Для получения такой помощи нужно иметь статус ВПЛ, там быть зарегистрированным в системе Министерства социальной политики.