Повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову КМУ №1487.
Дивіться також Правила вручення повісток: де та як військовозобов'язані можуть отримати виклики до ТЦК
Які загальні правила мобілізації переселенців
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації всі внутрішньо переміщені особи підлягають військовому обліку нарівні з іншими громадянами. Статус ВПО не звільняє від обов’язку стати на облік у ТЦК, навіть якщо людина покинула окуповану чи прифронтову територію.
Переселенці зобов’язані стати на облік за новим місцем проживання протягом 7 днів після приїзду.
Зауважимо, що повістку можуть вручити будь-де: на вулиці, блокпосту, роботі чи вдома.
Чи мають ВПО право на відстрочку від мобілізації
Сам статус ВПО не є підставою для відстрочки. Однак переселенці, як і всі інші військовозобов’язані, можуть скористатися загальними причинами, за яких не здійснюється призов.
Серед підстав для відстрочки:
- наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;
- виховання дитини з інвалідністю;
- догляд за близькими (хворими батьками, дружиною/чоловіком, дітьми);
- статус особи з інвалідністю та/або серйозні проблеми зі здоров’ям передбачені Наказом 402 Міністерства оборони;
- бронювання;
- робота в силових структурах, Верховній Раді, Кабінеті міністрів, судах, Прокуратурі тощо.
Всі ці підстави передбачені законом й діють для всіх військовозобов'язаних, включно з ВПО.
Що буде якщо ВПО не встане вчасно на облік
Порушення строків військового обліку або ухилення від мобілізації – адміністративне і кримінальне правопорушення. Відповідальність за такі дії передбачена статтями 210 та 210-1 КУпАП, а також статтями 335 – 337 ККУ.
Сума штрафів для ВПО та інших громадян:
- від 17 000 до 25 500 гривень – для фізичних осіб;
- від 34 000 до 59 000 гривень – для посадових осіб або організацій.
Якщо штраф не сплачено у встановлений строк, його сума подвоюється після передачі справи до виконавчої служби.
Яка є фінансова підтримка для ВПО
Попри обов’язок ставати на військовий облік, держава продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Найвразливіші категорії переселенців мають право на щомісячну грошову виплату:
- 2 000 гривень на дорослого ВПО;
- 3 000 гривень – на дитину або особу з інвалідністю.
Для отримання такої допомоги потрібно мати статус ВПО, там бути зареєстрованим у системі Міністерства соціальної політики.