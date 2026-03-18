Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Дивіться також Союзники виділяють допомогу Україні: скільки отримав Київ 18 березня

Хто зможе отримати грошову підтримку від держави?

Фінансова допомога від держави у розмірі 1500 гривень передбачена 13 мільйонам українців, а саме для:

пенсіонерів за віком,

людей з інвалідністю,

малозабезпечених родин,

отримувачів базової соцдопомоги,

внутрішньо переміщених осіб серед отримувачів виплат,

багатодітних сімей,

одиноких матерів.

Прем'єрка зауважила, що виплати нараховуватимуться автоматично – кошти надійдуть за тим самим механізмом, за яким громадяни вже отримують пенсії та соціальну допомогу від держави. Тобто на банківські рахунки чи через Укрпошту.

Додатково звертатись чи подавати заяви не потрібно.

Які ще програми ухвалив Кабмін?