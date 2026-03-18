Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Коли ліки почнуть з'являтись на АЗС?
Після зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком прем'єрка заявила, що безрецептурні ліки з'являться на АЗС країни з наступного тижня.
За її словами, відповідні ліцензії отримали 15 комплексів, ще 43 розглядаються. Контроль за продажем забезпечуватиме Держлікслужба.
Нагадаємо, відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 26 грудня. У МОЗ пояснили, такі зміни відбуваються, аби знизити ціни на безрецептурні ліки та зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно чи взагалі відсутні.
Які ще проєкти МОЗ нещодавно запрацювали?
4 березня стало відомо про запровадження нового проєкту МОЗ для військовослужбовців. Він передбачає довготривалий медичний догляд для військових, які отримали поранення, та можливість отримання безоплатної допомоги. Мовиться про цілодобове медичне спостереження, реабілітацію, обстеження, профілактику ускладнень та навіть навчання членів родини навичкам догляду.
В лютому було запущено електронний кабінет пацієнта. Сервіс дозволяє подавати декларацію з лікарем та оновлювати персональні дані онлайн.
МОЗ впровадив програму "Скринінг здоров'я 40+". Ініціатива передбачає оплату державою обстежень для українців, яким вже є 40 років або виповниться у 2026 році.