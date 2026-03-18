Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Коли ліки почнуть з'являтись на АЗС?

Після зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком прем'єрка заявила, що безрецептурні ліки з'являться на АЗС країни з наступного тижня.

За її словами, відповідні ліцензії отримали 15 комплексів, ще 43 розглядаються. Контроль за продажем забезпечуватиме Держлікслужба.

Нагадаємо, відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 26 грудня. У МОЗ пояснили, такі зміни відбуваються, аби знизити ціни на безрецептурні ліки та зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно чи взагалі відсутні.

