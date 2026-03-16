Що передбачає законопроєкт про транскордонну медицину?
Верховна Рада разом з Міністерством охорони здоров'я зробила крок для євроінтеграційних зобов’язань України. Одним з ключових питань залишається закон про транскордонну охорону здоров'я. Про це розповів голова комітету здоров’я нації Михайло Радуцький.
Підкомітет з питань євроінтеграції підтримує запровадження принципів, які діють у Європейському Союзі щодо лікування пацієнтів. Так будь-яка людина має право на лікування в іншій країні, після якого його держава відшкодовує певну суму в межах вартості аналогічного лікування вдома.
Як пояснив посадовець, за допомогою закону, який нині винесли на громадське обговорення, з'явиться прозорий механізм такого відшкодування та будуть єдині стандарти безпеки.
Серед основних змін:
- визнання рецептів, згідно з яким ліки за українським електронним рецептом можна купити в Європі й навпаки;
- створиться Національний контактний пункт, який інформуватиме про доступні методи лікування, стандарти якості допомоги в різних країнах, а також процедури скарг і механізми захисту своїх прав;
- відбуватиметься обмін медичними даними через електронну систему охорони здоров'я: лікарі ЄС зможуть бачити історію хвороби пацієнта для швидкої діагностики.
Крім того, українські лікарі матимуть доступ до європейських еталонних мереж (ERN та проводитимуть консультації з провідними фахівцями ЄС. Це також надасть змогу пацієнтам з рідкісними хворобами отримувати лікування за сучасними протоколами.
Україна таким чином виконує вимогу ЄС для вступу. Сфера медицини за цими правилами розвинулася найбільше.
Відзначу, що на сьогодні медицина є одним з лідерів серед усіх галузей за відсотком виконання Угоди про асоціацію з ЄС: цей показник складає 91%. Ми поступово наближаємо нашу сферу до стандартів Євросоюзу, щоб гарантувати пацієнтам європейську якість лікування,
– зауважив Радуцький.
Він додав, що це не останні зміни в медицині, які плануються. В Україні можливо внесуть зміни до закону про лікарські засоби відповідно до вимог ЄС, регулюватимуть речовини людського походження та психоактивні речовини, а також ратифікують Протоколу ВООЗ про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.
Як держава покращує сферу медицини та підтримку людей?
У державному бюджеті на 2026 рік фінансування медицини законодавці збільшили приблизно на 38,8 мільярда гривень. Більшість коштів піде на програму медичних гарантій, безоплатні ліки та нову програму медичного скринінгу для людей 40+.
Пенсіонери, які повернулися з російського полону, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування за рахунок держави. Для отримання послуги потрібно подати заяву та медичні документи до органів соцзахисту.