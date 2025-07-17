Хто може безкоштовно поїхати в санаторій?

Раніше пільгові категорії пенсіонерів мали право отримати безплатні путівки на санаторно-курортне лікування, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Мова йшла про пенсіонерів з інвалідністю, тих, які мають заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни, УБД осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни. Просто усі інші пенсіонери не могли отримати безплатне санаторно-курортне лікування.

З 2023 року до 2025-го включно у державному бюджеті не передбачене фінансування лікування в санаторіях практично для всіх пенсіонерів, навіть пільговиків. Єдина категорія, які мають на це право – особи, які повернулися з полону.

Якщо пенсіонер підпадає під таку категорію осіб, то він має право на безплатне санаторно-курортне лікування.

Як оформити путівку в санаторій?

Для отримання путівки для оздоровлення потрібно подати документи в Управління соціального захисту населення за місцем проживання або у ЦНАП:

Заяву затвердженої форми;

Копію паспорта;

Копію ідентифікаційного коду;

Медичну довідку від лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар має надати медичний висновок, в якому буде вказано, якого саме санаторно-курортного лікування потребує пацієнт.

Також потрібна копія документа, який встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.