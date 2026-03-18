Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Смотрите также Доступное лечение в ЕС: В Украине может появиться закон о трансграничной медицине

Когда лекарства начнут появляться на АЗС?

После встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко премьер заявила, что безрецептурные лекарства появятся на АЗС страны со следующей недели.

По ее словам, соответствующие лицензии получили 15 комплексов, еще 43 рассматриваются. Контроль за продажей будет обеспечивать Гослекслужба.

Напомним, соответствующее решение Кабмин принял еще 26 декабря. В Минздраве объяснили, такие изменения происходят, чтобы снизить цены на безрецептурные лекарства и сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или вообще отсутствуют.

