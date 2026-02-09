Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Что известно об онлайн-сервисе кабинет пациента?

В понедельник стало известно об успешном завершении бета-тестирования кабинета пациента в электронной системе здравоохранения. Цифровую платформу проверили совместно с пациентами и медицинскими работниками, после чего сервис стал готовым к масштабированию.

В Минздраве сообщили, что кабинет пациента доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, если те имеют собственную электронную подпись. Уточняем, что подростки могут самостоятельно входить в систему и просматривать свои данные, а при условии официально подтвержденной самостоятельности – подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональной информации.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Марии Карчевич, развитие онлайн-сервисов в медицине является частью системной работы над тем, чтобы сфера здравоохранения была удобной, понятной и доступной для пациентов.

Какие функции будут доступны в электронном кабинете пациента?

Сейчас в личном кабинете пациента доступны следующие функции:

просмотр и обновление персональных данных,

информация о действующих и предыдущих декларациях с врачом,

онлайн-поиск врача, подача декларации без визита в медучреждение,

управление доступами к электронным кабинетам, которым вы предоставили разрешение на обработку персональных данных.

Важно! Сейчас в кабинете пациента доступны только персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте, в частности анализов, рецептов и диагнозов будет появляться постепенно – на следующих этапах.

Как войти в электронный кабинет?

Войти в кабинет пациента можно через специальные электронные кабинеты. Для этого необходимо выбрать удобную платформу – государственный е-кабинет национальной системы ЕСОЗ или пациентскую информационную систему, разработанную частными сервисами.

В Минздраве отметили, что основные функции одинаковы для обоих вариантов, впрочем частные кабинеты все же могут предлагать собственные дополнительные услуги.

Посмотреть перечень всех верифицированных е-кабинетов и выбрать удобный можно по ссылке.

