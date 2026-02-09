Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Что известно об онлайн-сервисе кабинет пациента?
В понедельник стало известно об успешном завершении бета-тестирования кабинета пациента в электронной системе здравоохранения. Цифровую платформу проверили совместно с пациентами и медицинскими работниками, после чего сервис стал готовым к масштабированию.
В Минздраве сообщили, что кабинет пациента доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, если те имеют собственную электронную подпись. Уточняем, что подростки могут самостоятельно входить в систему и просматривать свои данные, а при условии официально подтвержденной самостоятельности – подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональной информации.
По словам заместителя министра здравоохранения Украины Марии Карчевич, развитие онлайн-сервисов в медицине является частью системной работы над тем, чтобы сфера здравоохранения была удобной, понятной и доступной для пациентов.
Какие функции будут доступны в электронном кабинете пациента?
Сейчас в личном кабинете пациента доступны следующие функции:
- просмотр и обновление персональных данных,
- информация о действующих и предыдущих декларациях с врачом,
- онлайн-поиск врача, подача декларации без визита в медучреждение,
- управление доступами к электронным кабинетам, которым вы предоставили разрешение на обработку персональных данных.
Важно! Сейчас в кабинете пациента доступны только персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте, в частности анализов, рецептов и диагнозов будет появляться постепенно – на следующих этапах.
Как войти в электронный кабинет?
Войти в кабинет пациента можно через специальные электронные кабинеты. Для этого необходимо выбрать удобную платформу – государственный е-кабинет национальной системы ЕСОЗ или пациентскую информационную систему, разработанную частными сервисами.
В Минздраве отметили, что основные функции одинаковы для обоих вариантов, впрочем частные кабинеты все же могут предлагать собственные дополнительные услуги.
Посмотреть перечень всех верифицированных е-кабинетов и выбрать удобный можно по ссылке.
Программа "Скрининг здоровья 40+": что известно?
С 1 января в Украине запущена программа "Скрининг здоровья 40+", которая позволяет гражданам от 40 лет бесплатно проверить свое здоровье.
Программа охватывает всех украинцев, которым по состоянию на 1 января 2026 года исполнилось 40 лет, а также тех, кто достигнет этого возраста в течение года.
Каждому участнику предоставляется 2000 гривен для оплаты медицинских услуг, которые можно получить через приложение Дія или в отделениях банков и ЦНАПов.