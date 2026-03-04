Що відомо про проєкт довготривалого догляду за військовими у лікарнях?

В Україні розпочали експериментальний проєкт з надання довготривалого медичного догляду захисникам і захисницям. У лікарнях допомогу за умовами контракту надаватимуть військовослужбовцям, яким потрібна підтримка та постійний догляд лікарів через пережите поранення або тяжке захворювання. Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ, Національна служба здоров’я України та Міністерство у справах ветеранів запровадили проєкт, аби військові могли отримати безоплатну медичну допомогу, якщо потребують тривалого лікування.

Відомо, що гроші на лікування виділятимуть із державного бюджету як на "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".

Послугу можуть отримати учасники бойових дій і люди з інвалідністю внаслідок війни. Головне, аби громадянин мав медичні показання для постійного догляду та направлення від сімейного або іншого лікаря. Воно отримується під час переведення з іншого медзакладу.

Рівень потреби в постійному медичному догляді оцінюється за шкалою Бартела, що оцінює порушення функціонального стану. Для лікування за умовами проєкту має бути 30 і менше балів. Оцінку варто підтвердити щонайменше два рази з інтервалом не менше 28 календарних днів.

Довготривалий медичний догляд надає військовому системну стаціонарну допомогу, зокрема:

цілодобове медичне спостереження;

контроль життєво важливих функцій та прийому ліків;

лікування з урахуванням супутніх станів;

низку обстежень та кисневу й респіраторну підтримку за потреби;

профілактику ускладнень, пролежнів і контрактур;

гігієнічний догляд та забезпечення витратними матеріалами;

фізичну, психологічну та духовну реабілітацію;

навчання членів родини навичкам догляду;

координацію подальшого медичного маршруту.

Важливо! Коштом держави оплачується кожен день перебування військового у медзакладі. Тариф залежить від функціонального стану пацієнта за шкалою Бартела. Якщо показник функціонального стану протягом 28 днів є меншим за 20, то на лікування йде 5 452,52 гривні за один день. А 3 484,30 гривні коштує день лікування пацієнта, показник якого становить від 21 до 30 балів.

Чим нижчий бал, тим інтенсивнішого догляду потребує пацієнт, відповідно – вищий тариф. Заклади охорони здоров’я, які відповідають вимогам пакета, можуть подавати пропозиції на укладення договорів з НСЗУ для надання послуг довготривалого медичного догляду,

– пояснили в МОЗ.

Чи може військовий сам поїхати на лікування?

За умовами проєкту потрібне направлення від лікаря. Однак за іншими правилами, якщо військовий отримав травму чи захворів під час служби, то він має право повідомити командира про те, що потребує медичної допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Командування має направити військового у медпункт частини, де відбувається огляд. Його має провести фельдшер, лікар або начмед. За його результатами можливо поїхати на лікування в закладі охорони здоров’я.

Звільнення від виконання обов'язків надається на 6 днів, однак за потреби через стан здоров’я цей термін можуть продовжити.

Важливо! При кожному зверненні за медичною допомогою варто вимагати створити запис в облікових журналах. Це важливо для встановлення зв’язку твоєї травми чи захворювання з військовою службою. Крім того, під час лікування необхідно бути на постійному контакті з військовою частиною.

Що ще варто знати про медичну допомогу військовим?