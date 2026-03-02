Чи може військовий отримати направлення на ВЛК?

Військово-лікарська комісія необхідна, якщо чинний службовець переніс захворювання чи травми, через які він тепер має значні або помірні порушення функції органів. У такому випадку ступінь його придатності до військової служби визначають лікарі. Про це пише Міністерство оборони України.

Звертатися за потребою в проходженні ВЛК потрібно до свого командира чи його заступника. За запитом командування начальник медичної служби готує направлення на медогляд, яке пізніше погоджується.

Важливо! Направлення на ВЛК військовому не потрібне, якщо він проходить стаціонарне лікування. Його можуть зарахувати на проходження військово-лікарської комісії, якщо таку потребу встановить лікар.

Направлення можна отримати у військовій частині, де варто написати рапорт на ім’я командира з доповіддю про завершення лікування та запитом про направлення на проходження ВЛК. За цією заявою направлення зобов'язані видати.

Якщо немає змоги приїхати до частини, то військовий може попросити начальника лікувального відділення за наявності підстав описати характеристику стану здоров’я. Тоді направлення можуть видати без відома частини.

Щоб пройти ВЛК, потрібно мати пакет документів:

направлення на медичний огляд;

медичну книжку;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медичну та службову характеристику (але у воєнний час вони не обов'язкові);

оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини

посвідчення УБД (за наявності);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців.

Чи допомагають адвокати отримати направлення на ВЛК військовому?

Як зазначає військовий адвокат Роман Лихачов, за допомогою звернувся військовий, який тривалий час не міг добитися направлення на військово-лікарську комісію. Його здоров'я погіршилося під час служби, всі медичні висновки в нього були.

За таких умов фахівці детально опрацювали медичні документи, підготували юридично обґрунтовані звернення. Як наслідок, вдалося офіційно зафіксували порушення та бездіяльність відповідальних осіб і військовий все ж отримав необхідне направлення.

