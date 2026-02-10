Чому поранення не завжди гарантує виплати?

Українське законодавство передбачає грошове забезпечення та компенсації для військових після поранення. Це закріплено, зокрема, у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також у постанові Кабміну №168.

Однак на практиці сам факт поранення не означає автоматичного отримання всіх виплат, бо ключове значення мають:

медичні висновки;

документи та обставини травми.

Наприклад, щомісячна додаткова виплата до 100 000 гривень зазвичай нараховується під час стаціонарного лікування після тяжкого поранення. Якщо військово-лікарська комісія не визнає поранення тяжким або не підтвердить зв’язок травми із захистом держави (відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу), то виплати на період лікування чи реабілітації можуть не призначити.

Коли найчастіше виникають проблеми з виплатами для військових?

Відмови або обмеження виплат можливі, якщо військовий не проходив стаціонарне лікування, а отримав лише відпустку для відновлення.

Зверніть увагу! Ризики неотримання виплат зростають, якщо документи не підтверджують, що поранення отримане саме під час виконання завдань із захисту держави.

Окремою підставою для втрати права на компенсації може стати самовільне залишення військової частини. У таких випадках виплати можуть не призначати навіть за наявності факту поранення, що випливає з норм військового законодавства та правил грошового забезпечення військовослужбовців.

Що ще слід знати військовим про свої права?