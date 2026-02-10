Почему ранение не всегда гарантирует выплаты?

Украинское законодательство предусматривает денежное обеспечение и компенсации для военных после ранения. Это закреплено, в частности, в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также в постановлении Кабмина №168.

Однако на практике сам факт ранения не означает автоматического получения всех выплат, потому что ключевое значение имеют:

медицинские заключения;

документы и обстоятельства травмы.

Например, ежемесячная дополнительная выплата до 100 000 гривен обычно начисляется во время стационарного лечения после тяжелого ранения. Если военно-врачебная комиссия не признает ранение тяжелым или не подтвердит связь травмы с защитой государства (в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе), то выплаты на период лечения или реабилитации могут не назначить.

Когда чаще всего возникают проблемы с выплатами для военных?

Отказы или ограничения выплат возможны, если военный не проходил стационарное лечение, а получил только отпуск для восстановления.

Обратите внимание! Риски неполучения выплат возрастают, если документы не подтверждают, что ранение получено именно во время выполнения задач по защите государства.

Отдельным основанием для потери права на компенсации может стать самовольное оставление воинской части. В таких случаях выплаты могут не назначать даже при наличии факта ранения, что следует из норм военного законодательства и правил денежного обеспечения военнослужащих.

Что еще следует знать военным о своих правах?