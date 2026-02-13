Як отримати статус особи з інвалідністю?

Особи, які зазнали поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час захисту держави чи участі в бойових діях, мають право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє Міністерство юстиції України. Його надають тим, хто постраждав під час виконання обов'язків військової служби, участі в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, перебування в країнах, де тривали бойові дії, а також під час участі в подіях Революції Гідності у 2013–2014 роках чи виконання робіт із розмінування.

Дивіться також Як військовим посвідчити заповіт і довіреність без нотаріуса: що передбачає закон

Подати заяву можна у паперовій формі – через структурний підрозділ з питань ветеранської політики або центр надання адміністративних послуг, а також онлайн – через портал чи застосунок "Дія" або Реєстр адміністративних послуг.

До заяви необхідно додати пакет документів. Зокрема, це копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби), довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності), довідка про несудимість, сформована не пізніше ніж за п'ять календарних днів до подання заяви, витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідка медико-соціальної експертної комісії, фотокартка та документи, що підтверджують участь у бойових діях чи заходах із національної безпеки та оборони.

Чому можуть відмовити у наданні статусу?

Розгляд заяви триває до одного місяця. За результатами може бути ухвалене як позитивне рішення, так і відмова.

Підставами для відмови можуть стати відсутність необхідних документів, подання недостовірних відомостей або виявлення підробок. Також статус не надається особам, які мають обвинувальний вирок суду за умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин, вчинений під час участі в бойових діях, або якщо встановлено, що інвалідність не пов'язана з виконанням обов'язків із захисту держави.

У разі відмови заявник має право оскаржити рішення. Для цього слід подати письмову заяву про перегляд до органу, який його ухвалив, або звернутися до суду з відповідним позовом.

Поранення не гарантує виплат: у яких випадках можуть відмовити військовим?