Как получить статус лица с инвалидностью?

Лица, которые получили ранения, контузий, увечий или заболеваний во время защиты государства или участия в боевых действиях, имеют право на статус лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает Министерство юстиции Украины. Его предоставляют тем, кто пострадал во время выполнения обязанностей военной службы, участия в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, пребывания в странах, где продолжались боевые действия, а также во время участия в событиях Революции Достоинства в 2013–2014 годах или выполнения работ по разминированию.

Подать заявление можно в бумажной форме – через структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или центр предоставления административных услуг, а также онлайн – через портал или приложение "Дія" или Реестр административных услуг.

К заявлению необходимо приложить пакет документов. В частности, это копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя (при необходимости), справка внутренне перемещенного лица (при наличии), справка о несудимости, сформирована не позднее чем за пять календарных дней до подачи заявления, выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справка медико-социальной экспертной комиссии, фотография и документы, подтверждающие участие в боевых действиях

Почему могут отказать в предоставлении статуса?

Рассмотрение заявления длится до одного месяца. По результатам может быть принято как положительное решение, так и отказ.

Основаниями для отказа могут стать отсутствие необходимых документов, представление недостоверных сведений или выявление подделок. Также статус не предоставляется лицам, которые имеют обвинительный приговор суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время участия в боевых действиях, или если установлено, что инвалидность не связана с выполнением обязанностей по защите государства.

В случае отказа заявитель имеет право обжаловать решение. Для этого следует подать письменное заявление о пересмотре в орган, который его принял, или обратиться в суд с соответствующим иском.

