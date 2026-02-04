Які компенсації за поранення передбачені державою?

За пораненими військовослужбовцями зберігається щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою, повідомляє Міністерство юстиції. Для цього не потрібне подання додаткових рапортів чи заяв.

Окремо передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень. Її виплачують під час лікування у стаціонарі або перебування у відпустці після тяжкого поранення. Для цього необхідно отримати довідку про обставини поранення, яка підтверджує його зв'язок із виконанням військового обов'язку, та передати її до стройової частини. Якщо виплату не нарахували або припинили, військовий має подати рапорт на ім'я безпосереднього командира.

У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності військовослужбовець може претендувати на одноразову грошову допомогу. Для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію, оцінювання ступеня втрати працездатності та подати пакет документів через військову частину, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо до Міністерства оборони.

Який розмір допомоги?

Розмір одноразової виплати залежить від групи інвалідності або відсотка втрати працездатності й становить від 400 до 70-кратного прожиткового мінімуму – у разі інвалідності, та від 70 до 50-кратного прожиткового мінімуму – без її встановлення. Кошти перераховуються на банківський рахунок отримувача, а відмову у виплаті можна оскаржити, зокрема в судовому порядку.

Крім того, поранені військові можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та грошову допомогу для оздоровлення – в обох випадках у розмірі місячного грошового забезпечення за посадою. Для цього необхідно подати рапорт на ім'я безпосереднього командира.

