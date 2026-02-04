Какие компенсации за ранения предусмотрены государством?

За ранеными военнослужащими сохраняется ежемесячное денежное обеспечение по последней занимаемой должности, сообщает Министерство юстиции. Для этого не требуется представление дополнительных рапортов или заявлений.

Отдельно предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Ее выплачивают во время лечения в стационаре или пребывания в отпуске после тяжелого ранения. Для этого необходимо получить справку об обстоятельствах ранения, которая подтверждает его связь с выполнением воинского долга, и передать ее в строевую часть. Если выплату не начислили или прекратили, военный должен подать рапорт на имя непосредственного командира.

В случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без инвалидности военнослужащий может претендовать на единовременную денежную помощь. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, оценки степени утраты трудоспособности и подать пакет документов через воинскую часть, территориальный центр комплектования и социальной поддержки или непосредственно в Министерство обороны.

Какой размер помощи?

Размер единовременной выплаты зависит от группы инвалидности или процента потери трудоспособности и составляет от 400 до 70-кратного прожиточного минимума – в случае инвалидности, и от 70 до 50-кратного прожиточного минимума – без ее установления. Средства перечисляются на банковский счет получателя, а отказ в выплате можно обжаловать, в частности в судебном порядке.

Кроме того, раненые военные могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и денежную помощь для оздоровления – в обоих случаях в размере месячного денежного обеспечения по должности. Для этого необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира.

