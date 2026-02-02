Як відновити документи на нерухоме майно?

Війна призвела до того, що багато громадян втратили важливі документи – від паспортів до правовстановлюючих паперів на майно, повідомляє Міністерство юстиції України. Держава передбачила зрозумілі процедури їх відновлення залежно від виду документа та обставин втрати.

Якщо правовстановлюючий документ на нерухомість був оформлений після 1 січня 2013 року, інформація про нього зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Витяг із цього реєстру дає змогу розпоряджатися майном або, зокрема, подавати заяву на компенсацію у разі його пошкодження чи знищення. Отримати витяг можна онлайн через Портал Дія, у центрі надання адміністративних послуг або у нотаріуса.

Якщо документ було видано до 1 січня 2013 року і дані не внесені до реєстру, необхідно звернутися до нотаріуса або органу, що його видав. У разі втрати архівів чи неможливості отримати дублікат питання вирішується через суд.

Як відновити паспорт?

У разі втрати або викрадення паспорта громадянину потрібно оформити новий документ, звернувшись до Державної міграційної служби. Для цього подається заява встановленого зразка та пакет підтвердних документів, зокрема картка платника податків, документи про місце проживання, сімейний стан або зміну імені.

Також можуть знадобитися витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення в Україні), закордонний паспорт, фотокартка розміром 10 на 15 сантиметрів для осіб з обмеженою мобільністю, а також документи про сплату адміністративного збору.

Звичайний строк виготовлення паспорта становить 20 днів, терміновий – 10 днів. Вартість адміністративного збору – 578 гривень, у терміновому порядку – 928 гривень. Окремо сплачується штраф за втрату документа – від 17 до 51 гривні.

Як відновити військовий квиток?

Військовий квиток може бути електронним або паперовим, однак саме паперовий документ залишається обов'язковим для більшості процедур військового обліку. Втрата або пошкодження військового квитка вважається правопорушенням і тягне за собою штраф від 510 до 850 гривень, а у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану – від 850 до 1700 гривень.

Військовозобов'язані, призовники та резервісти для відновлення документа подають заяву керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надають кольорову фотокартку розміром три на чотири сантиметри. Військовослужбовці подають рапорт командиру, після чого проводиться службове розслідування.

Після завершення процедури військовий квиток замінюють протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації заяви у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій?