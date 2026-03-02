Может ли военный получить направление на ВВК?

Военно-врачебная комиссия необходима, если действующий служащий перенес заболевания или травмы, из-за которых он теперь имеет значительные или умеренные нарушения функции органов. В таком случае степень его пригодности к военной службе определяют врачи. Об этом пишет Министерство обороны Украины.

Обращаться за необходимостью в прохождении ВВК нужно к своему командиру или его заместителю. По запросу командования начальник медицинской службы готовит направление на медосмотр, которое позже согласовывается.

Важно! Направление на ВВК военному не нужно, если он проходит стационарное лечение. Его могут зачислить на прохождение военно-врачебной комиссии, если такую потребность установит врач.

Направление можно получить в воинской части, где стоит написать рапорт на имя командира с докладом о завершении лечения и запросом о направлении на прохождение ВВК. По этому заявлению направление обязаны выдать.

Если нет возможности приехать в часть, то военный может попросить начальника лечебного отделения при наличии оснований описать характеристику состояния здоровья. Тогда направление могут выдать без ведома части.

Чтобы пройти ВВК, нужно иметь пакет документов:

направление на медицинский осмотр;

медицинскую книжку;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинскую и служебную характеристику (но в военное время они не обязательны);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих.

Помогают ли адвокаты получить направление на ВВК военному?

Как отмечает военный адвокат Роман Лихачев, за помощью обратился военный, который длительное время не мог добиться направления на военно-врачебную комиссию. Его здоровье ухудшилось во время службы, все медицинские заключения у него были.

При таких условиях специалисты детально проработали медицинские документы, подготовили юридически обоснованные обращения. Как следствие, удалось официально зафиксировали нарушения и бездействие ответственных лиц и военный все же получил необходимое направление.

Какие правовые гарантии для раненых военных и лиц с инвалидностью вследствие войны?