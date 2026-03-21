Будут ли проводить индексацию заработных плат в апреле?

В апреле 2026 года оснований для индексации заработных плат фактически не возникло, несмотря на ожидания после обновления правил. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, ключевым индикатором является индекс потребительских цен: если он не достигает порогового значения, оснований для пересмотра выплат нет.

Интересно Без всякого предупреждения: украинцам могут значительно уменьшить зарплату

Действующая модель индексации в 2026 году имеет принципиальную особенность: с января произошло так называемое "обнуление" предыдущих индексационных начислений:

Это означает, что новый цикл расчета начался фактически с нуля, а первые месяцы года (январь - март) не могли дать оснований для повышения зарплат.

Теоретически такая возможность могла появиться уже в апреле – при условии, что инфляция за февраль превысила бы установленный порог в 103%.

Впрочем, по официальным данным, индекс инфляции за февраль составил 101%, что ниже необходимого уровня. Соответственно, работодатели не обязаны проводить индексацию в апреле, и фактически это уже четвертый месяц подряд без такого повышения.

Выросла ли минимальная заработная плата в Украине?

В то же время это не означает отсутствие каких-либо изменений в доходах. В 2026 году действует обновленный размер минимальной заработной платы до 8 647 гривен в месяц или 52 гривны в час, отмечает Пенсионный фонд Украины.

Интересно! После уплаты налогов (НДФЛ и военного сбора) "чистая" сумма минимальной зарплаты составляет около 6 658 гривен.

Важно понимать, что индексация является обязательной государственной гарантией, но она применяется только при наличии определенных экономических условий. Если же инфляция не превышает установленный порог, оснований для ее проведения нет.

Обратите внимание! В то же время в случае возникновения такого права работодатель обязан провести индексацию своевременно, иначе это будет считаться нарушением трудового законодательства с соответствующими финансовыми санкциями.

Какие заработные платы у госслужащих?