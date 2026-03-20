Почему украинцам могут уменьшить зарплату?
Из-за этого о некоторых плохих новостях украинцы могут узнать позже, чем в мирное время, о чем сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.
Например, статья 103 Кодекса законов о труде Украины обязывает работодателя уведомить работника о новых или изменении действующих условий по оплате труда (именно в сторону ухудшения) не позднее, чем за 2 месяца до их введения или изменения. То есть речь идет о сокращении заработной платы.
Но это в мирное время. Во время действия военного положения действуют совсем другие правила.
Сейчас уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда осуществляется не позднее, как до введения таких условий. Такие правила предусмотрены в соответствии со статьей 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Итак, во время военного положения сообщать работникам об уменьшении размера заработной платы за 2 месяца не нужно,
– говорится в сообщении.
Важно! Это актуально для любых изменений, которые в целом могут повлиять на размер доходов работников.
Что еще следует знать о зарплатах в Украине?
- Напомним, что минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 гривен. Такой размер выплаты действует с 1 января 2026 года. Ранее "минималка" была 8 тысяч гривен. В то же время почасовая минимальная ставка – 52 гривны.
- Если же рабочий выполнил всю норму работы, но "минималку" так и не получил, то работодатель должен предоставить выплату. Она называется доплата до минимальной зарплаты.