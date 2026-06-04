Что известно о поддержке врачей в 2026 году?

Средства будут направлены во втором полугодии 2026 года, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Политик напомнила, что действие этой программы должно было завершиться 30 июня. Однако правительство продлило ее до конца 2026 года.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Работа медиков в общинах вблизи зоны боевых действий является критически важной. Наша задача - обеспечить специалистов всем необходимым для работы и создать условия, чтобы они могли и в дальнейшем оказывать качественную медицинскую помощь людям.

По состоянию на сейчас государство применяет несколько механизмов поддержки медицинских учреждений и врачей, работающих в прифронтовых общинах, а также на территориях боевых действий. Медицинские учреждения первичного звена получают на 20% больше средств за каждую декларацию с пациентом.

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Обратите внимание! Отдельно усилено финансирование экстренной медицинской помощи.

Следует также добавить, что премьер-министр Украины сообщила о расширении перечня молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тысяч гривен адресной помощи. Она будет предоставляться при трудоустройстве.

Разовую выплату могут получить выпускники медицинских специальностей, которые:

завершили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования; трудоустроились минимум на три года в учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности в общинах, где существует критическая потребность в медицинских работниках.

Что изменилось? Ранее программа распространялась на выпускников, которые начали работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности.

Теперь ею также могут воспользоваться молодые врачи, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий,

– пояснила Юлия Свириденко.

Важно! Программа не распространяется на Киевскую область и города областного значения – Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков и Чернигов.

Что еще стоит знать о врачах и медицине?

В апреле 2026 года средняя зарплата плата врача экстренной медицинской помощи составляла 41 700 гривен. Это на 10 с половиной тысяч гривен больше, если сравнивать с 2025 годом.

Зарплаты медиков в первичном звене тоже выросли. Согласно информации, в среднем зарплата врача в марте составляла 30,5 тысячи гривен.

Более того, врачам могут поднять зарплату. Она может достичь примерно 35 тысяч гривен.

А с 1 июля в Украине расширят программу "Доступные лекарства". Правительство планирует добавить значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, которые доступны в стране.