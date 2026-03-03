Что такое минимальная зарплата и какой она будет в 2026 году?

О том, для чего нужна минималка, говорится на ресурсе Минфин.

Минимальная заработная плата – это размер зарплаты за простой, неквалифицированный труд, что устанавливает государство. За выполненную работником месячную норму работ платить меньше нельзя.

В частности показатель создан для поддержки людей в условиях инфляции. Так государство реагирует на повышение цен и способствует соответствующей оплате труда.

С 1 января 2026 года минималка составляет 8 647 гривен.

Заметьте! Размер минимальной зарплаты напрямую зависит от прожиточного минимума. Оба показателя определяются Госбюджетом на определенный год.

В 2026 году прожиточный минимум повысили до 2 595 гривен. В 2025 году показатель составлял – 2 361 гривну. Так, соответственно выросла и минимальная зарплата – ее увеличили с 8 тысяч на 647 гривен.

Обратите внимание! В течение 2024 и 2025 годов уровень прожиточного минимума, в частности минималки – оставались неизменными. Поэтому повышение 2026 года – первое после двухлетней паузы.

В то же время надо учитывать, что иногда за 1 год зарплату могут поднять дважды или трижды, в зависимости от бюджета и возможностей государства. Например, 10 лет назад, в 2016 году, минималка менялась трижды:

с 1 января по 30 апреля показатель был на уровне 1 378 гривен;

гривен; с 1 мая по 30 ноября – 1 450 гривен;

гривен; от 1 декабря – 1 600 гривен.

Сколько раз увеличат зарплату в 2026 году?

Согласно карточкам законопроекта №14363 и №14365 могут внести изменения в Госбюджет на 2026 год. Они касаются прежде всего прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Так, по проекту предлагают "добрать" средства за счет гуманитарной помощи, грантов иностранных государств и сокращения расходов на непервоочередные мероприятия. Деньги направить на повышение прожиточного минимума:

с 1 января – 3 209 гривен;

с 1 апреля – 4 330 гривен;

с 1 июля – 6 321 гривна;

с 1 октября – 9 992 гривны.

В то же время по этим показателям уровень минималки должен быть таким:

с 1 января 8 647 гривен;

с 1 апреля – 9 347 гривен;

с 1 июля – 10 628 гривен;

с 1 декабря – 12 135 гривен.

Однако окончательное решение по таким предложениям пока не обнародовали.

Что еще известно о выплатах для украинцев в 2026 году?

Больше всего изменений связывают с мартовской индексацией. На перерасчет пенсий и их повышение могут ожидать почти все категории пенсионеров.

В частности для пенсионеров, работавших в государственном секторе и имеющих достаточно стажа – будет единовременная выплата в размере 10 пенсий перед выходом на заслуженный отдых.