Какие новые правила приняло правительство?

Ранее механизм расчета средней зарплаты для взносов мог вызвать трудности у работодателей. Новый порядок ставит точку в спорах, отмечает Минсоцполитики.

Нововведения правительства определяют правила исчисления среднемесячной зарплаты:

  • Единый стандарт. Утверждена четкая формула, как вычислить среднемесячную зарплату на одного работника за квартал.

  • Борьба с манипуляциями. Правительство четко прописало список выплат, которые входят в расчет, и тех, что не включаются. Это исключает возможность искусственно занижать сумму взноса.

  • Контроль за первичкой. Определено, на основе каких именно бухгалтерских документов должны проводиться расчеты.

Показатель среднемесячной зарплаты на предприятии используют, чтобы определить размер взноса на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Новые правила распространяются на компании, где работает 8 и более штатных работников.

Важно! Если такое предприятие не выполняет установленную законом квоту на рабочие места для людей с инвалидностью, оно обязано платить взнос, пишет Кадроленд. Теперь этот платеж станет более прозрачным и понятным.

Что означает это решение правительства?

Специалисты отмечают, что главная цель такого решения правительства – не наполнить бюджет штрафами, а создать условия, при которых работодателю будет проще и понятнее нанять человека с инвалидностью, чем рассчитывать сложные взносы.

Принятие постановления обеспечит единый, прозрачный и понятный подход к расчету взноса и будет способствовать надлежащей реализации механизма поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью. порядок использования первичных документов и бухгалтерских данных для расчета,
– отмечают в Минсоцполитики.

Правительственное постановление призвано:

  • помочь людям с инвалидностью реализовать свое право на трудоустройство;
  • стимулировать компании создавать новые рабочие места;

Также нововведения помогут лучше контролировать использование средств, которые идут на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Какие выплаты могут получить люди с инвалидностью?

  • Украинцы с инвалидностью имеют право на пенсию по инвалидности. Для назначения такой пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет – конкретная продолжительность зависит от возраста, в котором лицу установлена инвалидность.

  • Сумма выплаты исчисляется в процентном соотношении к пенсии по возрасту: для лиц с инвалидностью I группы она составляет 100%, для II группы – 90%, а для III группы – 50%.

  • Отдельно предусмотрена поддержка для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Размер помощи для них составляет 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

  • Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от наличия страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.