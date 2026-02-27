Які нові правила ухвалив уряд?

Раніше механізм розрахунку середньої зарплати для внесків міг викликати труднощі у роботодавців. Новий порядок ставить крапку в суперечках, зазначає Мінсоцполітики.

Нововведення уряду визначають правила обчислення середньомісячної зарплати:

  • Єдиний стандарт. Затверджена чітка формула, як вирахувати середньомісячну зарплату на одного працівника за квартал.

  • Боротьба з маніпуляціями. Уряд чітко прописав список виплат, які входять у розрахунок, і тих, що не включаються. Це виключає можливість штучно занижувати суму внеску.

  • Контроль за первинкою. Визначено, на основі яких саме бухгалтерських документів мають проводитися розрахунки.

Показник середньомісячної зарплати на підприємстві використовують, щоб визначити розмір внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Нові правила поширюються на компанії, де працює 8 і більше штатних працівників.

Важливо! Якщо таке підприємство не виконує встановлену законом квоту на робочі місця для людей з інвалідністю, воно зобов'язане сплачувати внесок, пише Кадроленд. Тепер цей платіж стане прозорішим і зрозумілішим.

Що означає це рішення уряду?

Фахівці зазначають, що головна мета такого рішення уряду – не наповнити бюджет штрафами, а створити умови, за яких роботодавцю буде простіше і зрозуміліше найняти людину з інвалідністю, ніж розраховувати складні внески.

Прийняття постанови забезпечить єдиний, прозорий і зрозумілий підхід до розрахунку внеску та сприятиме належній реалізації механізму підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю. порядок використання первинних документів та бухгалтерських даних для розрахунку,
– зазначають у Мінсоцполітики.

Урядова постанова покликана:

  • допомогти людям з інвалідністю реалізувати своє право на працевлаштування;
  • стимулювати компані створювати нові робочі місця;

Також нововведення допоможуть краще контролювати використання коштів, які йдуть на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Які виплати можуть отримати люди з інвалідністю?

  • Українці з інвалідністю мають право на пенсію по інвалідності. Для призначення такої пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років – конкретна тривалість залежить від віку, в якому особі встановлено інвалідність.

  • Сума виплати обчислюється у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком: для осіб з інвалідністю I групи вона становить 100%, для II групи – 90%, а для III групи – 50%.

  • Окремо передбачена підтримка для дітей з інвалідністю віком до 18 років. Розмір допомоги для них становить 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  • Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від наявності страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.