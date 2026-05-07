Рекордні борги й криза на роки: ще одна ключова галузь Росії тріщить по швах

Чому будівельна галузь Росії у кризі?

Про це попередили аналітики близького до Кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), пише The Moscow Times.

Дивіться також Зріс майже на 20% і наздоганяє золото: у Росії б'є рекорди лише один бізнес

За оцінками центру, спад у будівництві не тимчасовий, а вже встиг закріпитися. Експерти пов’язують це з посиленням умов пільгової іпотеки, високими кредитними ставками та скороченням бюджетних витрат.

Додатково на будівельні компанії тиснуть витрати на обслуговування кредитів, які продовжують зростати. За підрахунками ЦМАКП, сукупний борг забудовників наразі майже вп’ятеро перевищує їхній прибуток.

Статистика Росстату підтверджує кризу в будівельній галузі. Наприклад, у І кварталі цього року обсяг будівельних робіт по країні зменшився на 10% порівняно з тим же періодом 2025-го.

Ба більше, за словами аналітикині Freedom Finance Global Наталії Мільчакової, у деяких регіонах введення нового житла в експлуатацію у січні – лютому впало аж до 65%. Особливо складна ситуація:

в Центральній Росії;

на півдні країни;

та у Сибіру.

Будівельний ринок нині проходить етап адаптації до нової економічної реальності. Забудовники стали обережніше запускати нові черги будівництва та переглядають темпи виведення житла на ринок,

– вважає керівник девелоперської компанії "Среда" Андрій Фетісов.

Підкосило будівельний сектор в перенесення термінів введення в експлуатацію траси Джубга – Сочі та низки інших регіональних об’єктів. Річ у тім, що у федеральному та місцевих бюджетах Росії не вистачає коштів на інфраструктурні об'єкти, от їх і "заморозили".

Зауважте! Аналітики додають, що через скорочення обсягів житлового будівництва ціни на нерухомість у бюджетному сегменті за підсумками року можуть зрости на 10 – 12%. До того ж збільшується дефіцит житла – його вже фіксують у 21 регіоні,

Яка ще галузь опинилась на межі банкрутств?

На межі хвилі банкрутств опинилася й лісопромислова галузь Росії. Через падіння попиту на тлі запровадження західних санкцій компанії втратили мільярди прибутків.

Лісопромисловці з Архангельської області навіть написали звернення до першого віцепрем’єра Росії Дениса Мантурова з проханням про допомогу.

За підрахунками галузі, загалі втрати за останні 3 роки сягнули понад 15 мільярдів рублів .

. За даними Росстату, сукупні збитки лісозаготівельних компаній Росії лише у 2025 році становили 2,2 мільярда рублів.

Частка збиткових підприємств у лісозаготівлі збільшилася вже до 45%.

Проблеми у лісопромисловців тривають не перший рік, і ситуація нарешті досягла дна. Але в мене гарний настрій, бо далі падати вже нікуди,

– заявив гендиректор однієї з найбільших компаній Північно-Західного округу Володимир Буторін.