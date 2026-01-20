Які компанії заборгували найбільше?

Торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Випадки, коли співробітники тривалий час не можуть здобути зароблені гроші, непоодинокі. Найстаріше провадження тягнеться ще з 2017 року –там гроші своїм співробітникам боргує державне підприємство Поліськгеодезкартографія. Наразі ця компанія знаходиться у стані припинення.

Частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Які бізнеси заборгували зарплату / інфографіка Опендатабот

Абсолютним лідером за кількістю боргів по заробітній платі стало комунальне підприємство Теплокомуненерго Олександрійської міської ради, проти якого у 2025 році відкрили 1 446 справ. Далі йдуть:

Карпатнафтохім (1 059);

Дніпроазот (630);

Світловодськпобут (491);

Одеський припортовий завод (469).

Декілька компаній, що потрапили до Індексу Опендатаботу 2025, також мали заборгованості. Стягнення несплаченої своєчасно зарплати знайдено стосовно Укрзалізниці, Укрнафти, Укртрансгазу, мережі лабораторій Ескулаб, Оператора газотранспортної системи України та ДТЕК Павлоградвугілля. У більшості випадків компанії закрили борги до кінця року.

Де найбільше боргів по зарплаті?

Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину – 3,2 тисячі справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з:

Івано-Франківщини (1,1 тисячі); Сумщини (897); Львівщини (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано на Луганщині, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% – державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

У яких областях найбільше боргів по зарплаті/ інфографіка Опендатабот

Що відомо про зарплати в Україні?