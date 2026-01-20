Какие компании задолжали больше всего?

В прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Случаи, когда сотрудники длительное время не могут получить заработанные деньги, нередки. Самое старое производство тянется еще с 2017 года –там деньги своим сотрудникам задолжало государственное предприятие Полискгеодезкартография. Сейчас эта компания находится в состоянии прекращения.

Чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, которые производят химическую продукцию: более 2,6 тысяч производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и у предприятий в сфере поставок электроэнергии и газа (27%).

Какие бизнесы задолжали зарплату / инфографика Опендатабот

Абсолютным лидером по количеству долгов по заработной плате стало коммунальное предприятие Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета, против которого в 2025 году открыли 1 446 дел. Далее следуют:

Карпатнефтехим (1 059);

Днепразот (630);

Светловодскбыт (491);

Одесский припортовый завод (469).

Несколько компаний, попавших в Индекс Опендатаботу 2025, также имели задолженности. Взыскание неуплаченной своевременно зарплаты найдено в отношении Укрзализныци, Укрнафты, Укртрансгаза, сети лабораторий Эскулаб, Оператора газотранспортной системы Украины и ДТЭК Павлоградуголь. В большинстве случаев компании закрыли долги до конца года.

Где больше всего долгов по зарплате?

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровскую область – 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример следуют бизнесы из:

Ивано-Франковской области (1,1 тысячи); Сумщины (897); Львовской области (770).

В то же время только 1 случай зафиксирован на Луганщине, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Преимущественно, деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% – государственных. Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.

В каких областях больше всего долгов по зарплате/ инфографика Опендатабот

