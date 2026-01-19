Что известно о контрабанде iPhone и другой техники?
Авто с контрабандой обнаружили 16 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую таможню.
В этот день 23:30 в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" из Польши прибыл микроавтобус Renault Trafic. Для прохождения таможенного контроля 37-летний водитель – житель Самборщины, выбрал полосу "зеленый коридор".
Во время углубленного осмотра работники таможни совместно с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто специально оборудованное хранилище.
Под полом буса было спрятано 829 единиц техники Apple:
- В частности, 501 телефонов Apple, в основном iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max.
- Кроме того, "под ковриком" находились 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch.
Ориентировочная стоимость товаров – 35,5 миллионов гривен. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Почему обвинили "Ябко"?
Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что человек, который вез iPhone, является частью большой преступной контрабандной схемы, пишет 24 Канал.
По его словам, 20 миллиардов гривен – это ежегодные потери государства от контрабандной электроники. Из них 10 миллиардов – от контрабанды продукции Apple. И это задержание, вероятно, связано с компанией "Ябко".
Да, это телефоны Ябко. Маленькая партия из большого контрабандного потока. Ни одного телефона группа (не могу назвать компанией эту сеть измельченную на ФЛП) не приобретет у официального дистрибьютора Apple,
– рассказал Гетманцев.
В свою очередь, в ответ на эти обвинения политика, сеть "Ябко" заверила, что компания не имеет никакого отношения к этому товару, а эти утверждения не подтверждены ни одним документом и не базируются на надлежащих доказательствах.
"Ябко" также обратилось к Даниилу Гетманцеву с просьбой обнародовать подтверждение публичных обвинений и соответствующие документы.
Ранее таможенники уже обнаруживали технику Apple
30 сентября 2025 года на пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники обнаружили контрабандные iPhone стоимостью 1,5 миллиона гривен в микроавтобусе из Польши.
В автомобиле нашли 18 смартфонов, из которых 15 были последней модели iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.