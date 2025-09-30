Контрабанда новых iPhone?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу. Отмечают, что с территории Польши прибыл микроавтобус Mercedes, за рулем которого находился 36-летний житель Прикарпатья.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор" – она предусмотрена для перемещения товаров, не требующих декларирования,

– уточнили в ведомстве.

Как мужчина пытался провести смартфоны?

Однако во время осмотра автомобиля среди личных вещей в пакете таможенники обнаружили 18 смартфонов Apple iPhone. Из них 15 устройств – последней модели: 7 iPhone 17 Pro Max и 8 iPhone Air.

Заметьте. Ориентировочная стоимость партии – 1,5 миллиона гривен.

Сейчас продолжается документирование нарушения таможенных правил, дальнейшую судьбу изъятого товара будут решать соответствующие органы.

По данным ЭП, более 70% электроники, которая ввозится в Украину неофициально (контрабанда или серый импорт), - это iPhone.

