Контрабанда новых iPhone?
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу. Отмечают, что с территории Польши прибыл микроавтобус Mercedes, за рулем которого находился 36-летний житель Прикарпатья.
Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор" – она предусмотрена для перемещения товаров, не требующих декларирования,
– уточнили в ведомстве.
Как мужчина пытался провести смартфоны?
Однако во время осмотра автомобиля среди личных вещей в пакете таможенники обнаружили 18 смартфонов Apple iPhone. Из них 15 устройств – последней модели: 7 iPhone 17 Pro Max и 8 iPhone Air.
Заметьте. Ориентировочная стоимость партии – 1,5 миллиона гривен.
Сейчас продолжается документирование нарушения таможенных правил, дальнейшую судьбу изъятого товара будут решать соответствующие органы.
По данным ЭП, более 70% электроники, которая ввозится в Украину неофициально (контрабанда или серый импорт), - это iPhone.
Что этому предшествовало?
- 26 сентября в Украине официально стартовали продажи новой линейки iPhone 17. Первой сетью в Украине, которая официально начала продажи iPhone 17, стала компания "Цитрус".
- Первый фициальный iPhone 17 купили в Киеве за 69 999 гривен.
- Сейчас на рынке наблюдается дефицит устройств.
- Официальные цены оказались ниже спекулятивных предложений на "сером" рынке. Однако, они все еще выше американских, это связано с налогами и логистическими затратами.