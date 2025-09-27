Независимая организация China Labor Watch провела полугодовое расследование на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, где собирают iPhone 17. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Apple сняла с продажи четыре модели iPhone: какие модели исчезнут

Какие нечеловеческие условия труда обнаружили на заводах по производству iPhone 17?

Проверка, которая длилась полгода на фабрике Foxconn в городе Чжэнчжоу, где сейчас собирают iPhone 17, обнаружила, что более половины из 200 тысяч работников в периоды пиковой нагрузки – это временные сотрудники. Это существенно превышает разрешенные законом 10%.

Рабочие заявляют о регулярных задержках зарплат, изнурительные сверхурочные с нагрузкой до 75 часов в неделю, а также дискриминацию при трудоустройстве. В найме отказывают представителям национальных меньшинств – уйгурам, тибетцам, хуэйцам, а также беременным женщинам. Кроме того, персоналу часто не предоставляют оплачиваемых отпусков, больничных и базовых социальных гарантий.

Apple объявила о срочном внутреннем расследовании.

Как напоминает FT, завод в Чжэнчжоу уже неоднократно попадал в поле зрения из-за протестов, самоубийства работников и конфликтов во время локдаунов в период пандемии. Несмотря на обещания Apple улучшить ситуацию, правозащитники отмечают: системные проблемы с трудовыми условиями на предприятии остаются нерешенными.

Apple ранее заявляла о наращивании производства iPhone 17