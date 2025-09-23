Компания Apple сообщила основным сборщикам iPhone, в частности Foxconn, что необходимо поднять производство новых iPhone 17 на 40%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Смотрите также Apple не врала: новый iPhone Air проверили на прочность и результат удивил

Почему Apple наращивает выпуск iPhone 17?

По данным СМИ, речь идет именно о базовых моделях, спрос на которые оказался выше ожиданий. Это сразу отразилось на бирже – акции Apple выросли до 245 долларов перед закрытием торгов в пятницу.

Аналитики считают, что ажиотаж может быть связан с ценами. Если iPhone 16 Pro стартовал от 999 долларов, то iPhone 17 Pro получил стартовую цену уже 1099 долларов. Разница в 200 долларов, вероятно, заставила многих покупателей выбрать более дешевые версии смартфона. Тем Кук на этой неделе подчеркнул в интервью CNBC, что рост стоимости не связан с пошлинами: "Никакого влияния тарифов на цены нет, чтобы было абсолютно понятно".

О небывалом интересе свидетельствуют и предварительные заказы. По данным South China Morning Post, iPhone 17 за первую минуту старта собрал больше заявок, чем iPhone 16 за целые сутки. В США журналисты также зафиксировали огромные очереди возле магазинов Apple в Чикаго, где на покупку новых смартфонов выстроились две очереди в разные стороны от входа.

Насколько удачным станет запуск iPhone 17, станет понятно из официального квартального отчета Apple, который компания обнародует через несколько недель. Но уже сейчас можно говорить об одном из самых масштабных стартов за последние годы.

Какой серьезный баг нашли в iPhone 17?

Несмотря на успешный старт продаж, уже в первые дни пользователи нашли серьезный баг. Суть проблемы заключается в том, что соединение Wi-Fi, а в некоторых случаях и Bluetooth, неожиданно разрывается на несколько секунд. Чаще всего это происходит в момент, когда пользователь разблокирует или блокирует экран своего iPhone.

Такое поведение устройства создает значительные неудобства. Например, из-за постоянных разрывов соединения становится невозможно пользоваться функцией AirPlay для передачи медиаконтента на другие устройства. Так же некорректно работает беспроводной CarPlay, который требует стабильной связи между автомобилем и смартфоном.