Первые сигналы о проблемах Model S і Model X появились еще летом, когда Tesla перестала принимать заказы на эти авто в Европе. Окончательное подтверждение прозвучало во время финансового отчета компании: Илон Маск заявил, что производство обеих моделей планируют свернуть уже в следующем квартале и фактически полностью прекратить. Об этом сообщает Gizmodo.

Почему Tesla отказывается от культовых моделей?

Model S был старейшим автомобилем Tesla в активном производстве. Его выпуск стартовал в 2012 году, и он стал своеобразной заменой первому Roadster. Спустя три года появился Model X – премиальный кроссовер для американского рынка, который запомнился нестандартными дверями в стиле фантастических фильмов.

После снятия этих моделей в линейке Tesla без учета Cybertruck останутся только Model 3 і Model Y – самые доступные и массовые автомобили бренда.

По словам Маска, решение хоть и эмоциональное, но необходимое. Компания меняет фокус и готовится к будущему, где ключевую роль будет играть автономия. Часть этого плана – освобождение площадей на заводе во Фримонте, штат Калифорния, для массового производства гуманоидных роботов Tesla Optimus. Речь идет о миллионах единиц.

Как пишет The Guardian, Tesla все больше отходит от позиционирования себя как автопроизводителя и движется в сторону компании по автоматизации. Маск убеждает инвесторов, что именно роботы и автономные системы станут основой бизнеса, а не традиционные автомобили.

Предприниматель заявляет, что его роботы способны изменить медицину и экономику, а в перспективе даже устранить бедность и обеспечить универсальный высокий доход. В этой логике производство автомобилей выглядит второстепенной задачей, которая уступает место глобальным обещаниям. Несмотря на скепсис, инвесторы продолжают поддерживать этот курс.