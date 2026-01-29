Перші сигнали про проблеми Model S і Model X з'явилися ще влітку, коли Tesla перестала приймати замовлення на ці авто в Європі. Остаточне підтвердження прозвучало під час фінансового звіту компанії: Ілон Маск заявив, що виробництво обох моделей планують згорнути вже наступного кварталу та фактично повністю припинити. Про це повідомляє Gizmodo.

Чому Tesla відмовляється від культових моделей?

Model S був найстарішим автомобілем Tesla в активному виробництві. Його випуск стартував у 2012 році, і він став своєрідною заміною першому Roadster. Через три роки з'явився Model X – преміальний кросовер для американського ринку, який запам'ятався нестандартними дверима у стилі фантастичних фільмів.

Після зняття цих моделей у лінійці Tesla без урахування Cybertruck залишаться лише Model 3 і Model Y – найдоступніші та масові автомобілі бренду.

За словами Маска, рішення хоч і емоційне, але необхідне. Компанія змінює фокус і готується до майбутнього, де ключову роль відіграватиме автономія. Частина цього плану – звільнення площ на заводі у Фрімонті, штат Каліфорнія, для масового виробництва гуманоїдних роботів Tesla Optimus. Йдеться про мільйони одиниць.

Як пише The Guardian, Tesla дедалі більше відходить від позиціонування себе як автовиробника і рухається у бік компанії з автоматизації. Маск переконує інвесторів, що саме роботи та автономні системи стануть основою бізнесу, а не традиційні автомобілі.

Підприємець заявляє, що його роботи здатні змінити медицину та економіку, а в перспективі навіть усунути бідність і забезпечити універсальний високий дохід. У цій логіці виробництво автомобілів виглядає другорядним завданням, яке поступається місцем глобальним обіцянкам. Попри скепсис, інвестори продовжують підтримувати цей курс.