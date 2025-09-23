Что не так с iPhone 17?

Вскоре после выхода новой линейки iPhone 17 небольшое количество пользователей начало жаловаться на форумах поддержки Apple и в социальных сетях на странное поведение своих смартфонов. Суть проблемы заключается в том, что соединение Wi-Fi, а в некоторых случаях и Bluetooth, неожиданно разрывается на несколько секунд. Чаще всего это происходит в момент, когда пользователь разблокирует или блокирует экран своего iPhone, пишет 24 Канал со ссылкой на AppleInsider.

Смотрите также Apple всех обманула: новые iPhone 17 не соответствуют одному из ключевых обещаний

Хотя сбои в работе беспроводных сетей на смартфонах не является чем-то уникальным, эта ситуация отличается своей спецификой. Сообщения касаются исключительно новой серии устройств iPhone 17. Один из пользователей на Reddit описал это так, будто чипы, отвечающие за Wi-Fi и Bluetooth, перезагружаются каждый раз, когда телефон "просыпается".

Такое поведение устройства создает значительные неудобства. Например, из-за постоянных разрывов соединения становится невозможно пользоваться функцией AirPlay для передачи медиаконтента на другие устройства. Так же некорректно работает беспроводной CarPlay, который требует стабильной связи между автомобилем и смартфоном.

В чем возможная причина?

Многие пользователи заметили связь проблемы с Apple Watch. Похоже, что разрывы соединения происходят только тогда, когда владелец iPhone носит на руке разблокированные часы.

Если снять Apple Watch или заблокировать их, соединение на смартфоне стабилизируется и работает безо всяких сбоев.

При этом не удалось выявить, связана ли проблема с какой-то конкретной моделью часов – жалобы поступают от владельцев разных поколений Apple Watch.

Реакция Apple пока отсутствует

Сейчас Apple не предоставила никаких официальных комментариев по этой ситуации. Однако некоторые пользователи, которые обратились в службу поддержки, сообщили, что их жалобы были переданы инженерному отделу компании для дальнейшего изучения.

Поскольку проблема коснулась не всех владельцев iPhone 17 и Apple Watch, эксперты склоняются к мнению, что ее причина кроется не в аппаратном дефекте, а в программном обеспечении. Это дает надежду на то, что недостаток будет исправлен в одном из ближайших обновлений iOS, подобно тому, как Apple оперативно выпустила обновление iOS 26 накануне старта продаж iPhone 17.