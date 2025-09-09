Apple уже традиционно начинает осеннюю презентацию с часов. Нынешнее обновление стало значительным для наручных гаджетов. 24 Канал внимательно следил за анонсами и имеет о чем рассказать фанатам техники Apple.

Apple Watch 11

Одним из главных нововведений Apple Watch Series 11 стала функция мониторинга артериального давления. Часы теперь могут уведомлять пользователя о признаках гипертонии. По данным исследований, около миллиона людей могут не знать о наличии у них этого заболевания, поэтому такая функция имеет большой потенциал для ранней диагностики.



Функция отслеживания гипертонии в новых Apple Watch Series 11 / Фото Apple

Значительные улучшения получила и функция отслеживания сна. Новый развитый Sleep Score позволяет часам анализировать качество ночного отдыха на высоком уровне. Устройство определяет различные фазы сна, рассчитывает идеальное время для засыпания и пробуждения, а затем предоставляет подробную статистику для улучшения сна.



Часы получили функции отслеживания качества сна / Фото Apple

Новое поколение часов стало значительно выносливее. Автономность выросла до 24 часов работы на одном заряде, а также появилась поддержка мобильных сетей 5G, что делает часы еще более независимым от iPhone. Кроме того, дисплей Series 11 стал вдвое устойчивее к появлению царапин.

Apple также продолжает свою экологическую инициативу. Корпус стандартной версии Apple Watch Series 11 изготовлен из 100% переработанного алюминия, тогда как для топовой модели использовали 100% переработанный титан.

Apple Watch Series 11 использует переработанный алюминий и титан / Фото Apple



Функции Apple Watch Series 11 / Фото Apple

Apple Watch SE

Обновление получила и более доступная модель Apple Watch SE. Впервые в истории линейки SE, часы получили поддержку функции Always On Display. Это стало возможным благодаря новому мощному процессору S10, который также обеспечивает поддержку управления жестами и предоставляет доступ к расширенному анализу сна Sleep Score.



Apple Watch SE / Фото Apple

Новая модель получила поддержку мобильной связи 5G. Время автономной работы составляет стандартные 18 часов, однако важным улучшением стало появление быстрой зарядки, которая теперь работает вдвое быстрее, чем у предыдущего поколения Apple Watch SE 2.



Более легкая версия Apple Watch получила значительные обновления / Фото Apple

Apple Watch Ultra 3

Apple обновила свои флагманские часы, представив Apple Watch Ultra 3. Устройство получило улучшенный дисплей, расширенные возможности спутниковой связи и поддержку 5G. Несмотря на значительные обновления, компания сохранила стартовую цену на уровне предыдущей модели.



Apple Watch Ultra 3 / Фото Apple

Линейка Apple Watch Ultra, впервые представлена в 2022 году, в прошлом году не получила существенных аппаратных улучшений, ограничившись лишь новым черным цветом. В этом году модель Ultra 3 получила более значимые обновления. Компания сообщила об улучшении дисплея, совершенствование спутниковой связи и добавила поддержку сетей 5G.



Все важные обновления Apple Watch Ultra 3 / Фото

Несмотря на прогнозы аналитиков с Уолл-стрит о возможном повышении цен, Apple объявила стоимость новой линейки часов, сохранив цены на уровне прошлого года.

Цены на новые Apple Watch