Что Apple готовит для своих поклонников?

Обнаруженные данные дают достаточно четкое представление о дорожной карте Apple на остаток 2025 года и весь 2026 год. Информация, например, указывает на масштабное обновление чипов для всей линейки продуктов, от iPhone до Mac и Vision Pro. Хотя компания официально ничего не анонсировала, а планы еще могут измениться, эта утечка является одним из самых конкретных за последнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Fortune.

Обновления для дома и развлечений:

HomePod mini . Новое поколение умной колонки (с кодовым названием B525) может получить значительный прирост мощности. Ожидается, что устройство будет работать на базе микроархитектуры T8310, аналогичной той, что используется в последних моделях Apple Watch. Это означает переход на 64-битный двухъядерный процессор, производный от A16, и появление 4-ядерного Neural Engine для более быстрой обработки данных на устройстве и умных аудиофункций. Текущая версия работает на чипе S5 без Neural Engine. Также сообщается о тестировании поддержки Wi-Fi 6E.

Apple TV. Медиаплеер может получить обновление уже в этом году. Новая версия, вероятно, будет оснащена чипом A17 Pro, который использовался в прошлогоднем iPhone 15 Pro. Это позволит значительно повысить производительность, расширить возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence и обеспечить поддержку игр консольного уровня. Нынешняя модель Apple TV 4K работает на чипе A15.

Компьютер и гарнитура:

Studio Display 2 . Упоминания в коде указывают на разработку второго поколения монитора Studio Display (кодовое название J427). Согласно сообщениям, он может получить подсветку mini-LED, что повысит пиковую яркость, контрастность и качество HDR. Вероятное время выпуска – начало 2026 года, одновременно с первыми компьютерами Mac на базе будущего чипа M5. Некоторые источники предполагают, что монитор могут оснастить мощным чипом A19 Pro.

Vision Pro 2. Второе поколение гарнитуры смешанной реальности, по данным из кода, получит чип M5. Это станет существенным скачком по сравнению с M2 в первой модели. Ожидается, что обновление значительно повысит производительность процессора, графики и нейронных вычислений. Другие изменения будут скромными, в частности сообщается о возможном появлении нового ремешка для большего комфорта. Запуск может состояться в конце 2025 года.

Обновление линейки iPad и Apple Watch: