Что известно о новой версии Siri?

На недавнем собрании персонала Apple, которое состоялось после публикации квартального отчета, руководитель по разработке программного обеспечения Крейг Федериги поделился новостями о Siri. Он отметил, что полная перестройка архитектуры ассистента дала желаемые результаты. Благодаря этому компания сможет выпустить значительно больше обновлений, чем было анонсировано, и этот проект является для компании приоритетным, пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Это заявление прозвучало на фоне беспокойства Уолл-стрит относительно успехов Apple в области искусственного интеллекта. В прошлом году на конференции WWDC компания представила более персонализированную версию Siri с функциями ИИ в iOS 18, однако впоследствии признала, что первоначальный подход к разработке этих возможностей не обеспечил должного качества. Это заставило Apple перейти к созданию совершенно новой архитектуры, что означало задержки в графике выпуска.

Сегодня, через год после анонса, мы все еще не имеем новой Siri. Некоторые пользователи даже успели подать на Apple в суд, обвиняя ее во лжи – мол, в рекламе обещали одно, а на самом деле они получили другое. Или точнее не получили. Кроме того, досталось компании даже от конкурентов. Так, Google в своей новейшей рекламе Pexel высмеял Apple за то, что ее "скоро выйдет" так и осталось "скоро выйдет" даже через год.

Хотя Федериги теперь отвечает за Siri, непосредственной работой над исправлением и совершенствованием ассистента занимается Майк Роквелл. Несмотря на оптимистичные заявления руководства, некоторые пользователи относятся к ним скептически, вспоминая о невыполненных обещаниях компании, например отменен проект беспроводной зарядки AirPower. Они призывают оценивать компанию по реальным продуктам, а не по анонсам.

По слухам, обновленная Siri может появиться весной с выходом iOS 26.4. Сама Apple официально подтверждает только запуск где-то в 2026 году, что может означать и более позднюю дату.