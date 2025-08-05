Що відомо про нову версію Siri?

На нещодавніх зборах персоналу Apple, які відбулися після публікації квартального звіту, керівник з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі поділився новинами про Siri. Він зазначив, що повна перебудова архітектури асистента дала бажані результати. Завдяки цьому компанія зможе випустити значно більше оновлення, ніж було анонсовано, і цей проєкт є для компанії пріоритетним, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Ця заява пролунала на тлі занепокоєння Волл-стріт щодо успіхів Apple у галузі штучного інтелекту. Торік на конференції WWDC компанія представила більш персоналізовану версію Siri з функціями ШІ в iOS 18, проте згодом визнала, що початковий підхід до розробки цих можливостей не забезпечив належної якості. Це змусило Apple перейти до створення абсолютно нової архітектури, що означало затримки у графіку випуску.

Сьогодні, через рік після анонсу, ми все ще не маємо нової Siri. Деякі користувачі навіть встигли подати на Apple до суду, звинувачуючи її в брехні – мовляв, у рекламі обіцяли одне, а насправді вони отримали інше. Чи точніше не отримали. Крім того, дісталося компанії навіть від конкурентів. Так, Google у своїй найновішій рекламі Pexel висміяв Apple за те, що її "скоро вийде" так і залишилось "скоро вийде" навіть через рік.

Хоча Федерігі тепер відповідає за Siri, безпосередньою роботою над виправленням і вдосконаленням асистента займається Майк Роквелл. Попри оптимістичні заяви керівництва, деякі користувачі ставляться до них скептично, згадуючи про невиконані обіцянки компанії, як-от скасований проєкт бездротової зарядки AirPower. Вони закликають оцінювати компанію за реальними продуктами, а не за анонсами.

За чутками, оновлена Siri може з'явитися навесні з виходом iOS 26.4. Сама Apple офіційно підтверджує лише запуск десь у 2026 році, що може означати й пізнішу дату.