Чому нові iPhone стануть дорожчими?

Згідно з прогнозом аналітика компанії Jefferies, Apple підвищить вартість трьох моделей з нової лінійки: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та нової моделі, яка, ймовірно, замінить Plus і називатиметься Air або Slim. Водночас базова модель iPhone 17, швидше за все, уникне подорожчання, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Очікується, що ціни на них зростуть відразу на 50 доларів:

Таким чином, орієнтовна вартість iPhone 17 Pro може скласти 1049 доларів.

Pro Max – 1249 доларів.

iPhone 17 залишиться на рівні 799 доларів.

Однак, варто зазначити, що це може бути актуально не для всіх країн. Щоб зрозуміти, чому, слід розібратись у причинах здорожчання. Основними причинами такого кроку називають зростання виробничих витрат та вплив американських мит на товари, вироблені в Китаї. Раніше Apple покривала ці додаткові витрати самостійно, але тепер, схоже, змушена перекласти їх частину на покупців.

Компанія намагається зменшити залежність від Китаю, переносячи частину виробництва в Індію, однак цього поки недостатньо, щоб повністю уникнути впливу мит. Індія, хоч і має менші мита, ніж Китай, все одно не уникла їх. Крім того, Дональд Трамп оголосив про нові мита проти Індії за купівлю російської нафти, і ці фактори тиску ще не враховані. Нові тарифи набудуть чинності 1 серпня й складатимуть 25%. Враховуючи, що виробництво пристроїв починається в останні місяці перед початком продажів, компанія ще не має готової продукції, щоб уникати цих мит хоча б деякий час.

Але в цьому може бути хороша новина для решти світу: нові мита актуальні лише для США, тому можна припустити, що для інших країн зростання цін буде меншим – лише щоб компенсувати зростання виробничих витрат. Якою є частка цього зростання в заявлених 50 доларах, аналітики Jefferies не повідомляють.