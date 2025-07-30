Що показують фотографії?

Користувач із ніком Fox Puppy у соцмережі X опублікував фотографії, зроблені на вулиці у Лос-Анджелесі. На знімках невідомий чоловік – імовірно, працівник Apple – тримає в руках два пристрої, один з яких явно iPhone попередньої моделі. Другий смартфон захищений чорним чохлом, який приховує майже всі особливості дизайну, але розташування отворів точно збігається з попередніми витоками щодо дизайну майбутніх iPhone 17 Pro, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Ми бачимо сріблясті кільця камер ліворуч, а LiDAR-сканер та спалах – праворуч. У поточних моделях iPhone всі ці елементи згруповані в одному місці ліворуч.

I just spotted a test development iPhone in the wild pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy (@Skyfops) July 28, 2025

За словами автора публікації, таємничого чоловіка з імовірним iPhone 17 Pro супроводжував охоронець, який намагався прикрити собою всю цю сцену, щоб вона не потрапила комусь на очі. Як можна побачити, він зазнав невдачі, оскільки все це навпаки привернуло додаткову увагу.

Фотографії швидко розлетілися мережею, особливо після того, як їх прокоментував відомий аналітик Марк Гурман з видання Bloomberg, заявивши, що кадри можуть бути справжніми.

На жаль, цей витік (якщо це взагалі можна назвати витоком) не розкриває жодних кардинально нових деталей про iPhone 17 Pro. Більшість даних про смартфон ми вже знаємо з чуток, зокрема особливості дизайну та розташування елементів на задній панелі.



Імовірний дизайн iPhone 17 Pro раніше показали на макетах / Фото Sonny Dickson

Що ми знаємо про iPhone 17 Pro?