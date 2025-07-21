Навіщо iPad Pro дві фронтальні камери?

Головним нововведенням у майбутніх моделях iPad Pro, окрім нового чипа, може стати подвійна фронтальна камера. За повідомленнями інсайдерів, зокрема Марка Гурмана з Bloomberg, Apple планує розмістити по одному сенсору на альбомній та портретній гранях пристрою. Таке рішення має вирішити проблему, яка виникла після того, як у моделі M4 iPad Pro 2024 року камеру перенесли на довшу сторону. Хоча це було зручно для відеодзвінків у горизонтальному положенні, особливо з клавіатурою, у вертикальному режимі користувачі виглядали так, ніби дивляться вбік, пише 24 Канал. До того ж шанувальникам вертикального положення це ускладнило використання Face ID.

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Подвійна камера дозволить комфортно здійснювати відеодзвінки та робити селфі незалежно від того, як користувач тримає планшет. Це не революційна, але дуже корисна зміна, спрямована на підвищення зручності використання.

Очікується, що камери будуть непомітно вбудовані в рамки дисплея, зберігаючи мінімалістичний дизайн пристрою. На щастя, у випадку планшетів зробити це не складно, адже такий формфактор передбачає ширші, ніж у смартфонів, рамки.

Окрім оновлення камери, iPad Pro отримає новий, швидший чип M5, який буде виготовлений за вдосконаленим 3-нанометровим техпроцесом. Це забезпечить приріст продуктивності та енергоефективності, хоча точних показників поки що немає. Інших значних змін у дизайні не очікується, оскільки попереднє покоління вже отримало суттєвий редизайн з OLED-дисплеєм та тоншим корпусом.

Вихід нових моделей iPad Pro очікується восени 2025 року – ймовірно, у вересні або жовтні.