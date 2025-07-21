Зачем iPad Pro две фронтальные камеры?

Главным нововведением в будущих моделях iPad Pro, кроме нового чипа, может стать двойная фронтальная камера. По сообщениям инсайдеров, в частности Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует разместить по одному сенсору на альбомной и портретной гранях устройства. Такое решение должно решить проблему, которая возникла после того, как в модели M4 iPad Pro 2024 года камеру перенесли на длинную сторону. Хотя это было удобно для видеозвонков в горизонтальном положении, особенно с клавиатурой, в вертикальном режиме пользователи выглядели так, будто смотрят в сторону, пишет 24 Канал. К тому же поклонникам вертикального положения это усложнило использование Face ID.

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Двойная камера позволит комфортно осуществлять видеозвонки и делать селфи независимо от того, как пользователь держит планшет. Это не революционное, но очень полезное изменение, направленное на повышение удобства использования.

Ожидается, что камеры будут незаметно встроены в рамки дисплея, сохраняя минималистичный дизайн устройства. К счастью, в случае планшетов сделать это не сложно, ведь такой формфактор предусматривает более широкие, чем у смартфонов, рамки.

Кроме обновления камеры, iPad Pro получит новый, более быстрый чип M5, который будет изготовлен по усовершенствованному 3-нанометровому техпроцессу. Это обеспечит прирост производительности и энергоэффективности, хотя точных показателей пока нет. Других значительных изменений в дизайне не ожидается, поскольку предыдущее поколение уже получило существенный редизайн с OLED-дисплеем и тонким корпусом.

Выход новых моделей iPad Pro ожидается осенью 2025 года – вероятно, в сентябре или октябре.