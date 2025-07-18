Что нового в камерах?

Новые модели iPhone всегда приносят улучшения в плане съемки, поэтому и на этот раз исключений не будет. Фронтальная камера TrueDepth во всех iPhone 17 получит разрешение 24 мегапикселя, что вдвое больше, чем в iPhone 16 Pro с его 12 мегапикселями. Это позволит делать более четкие селфи и улучшит качество видеозвонков, ведь фронтальная камера не обновлялась существенно уже несколько лет, пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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На задней панели телеобъектив в Pro-моделях перейдет на 48 мегапикселей (в отличие от 12 мегапикселей у предшественника), делая все три задних объектива одинаково мощными.

Кроме того, приложение Камера может получить функцию записи с нескольких камер одновременно, которая, по слухам, будет доступна только для iPhone 17 Pro и Pro Max. Хотя подобные возможности уже есть в сторонних приложениях, интеграция от Apple сделает процесс более удобным для профессиональной съемки.

Какие обновления производительности?

По производительности, iPhone 17 Pro обещает стать еще мощнее благодаря чипу A19 Pro, который превзойдет A18 Pro из предыдущей модели. Точные показатели скорости пока неизвестны, но акцент на локальном искусственном интеллекте намекает на заметное ускорение в задачах вроде обработки фото или голосовых команд.

Объем оперативной памяти возрастет до 12 гигабайт, что больше, чем предыдущие 8 гигабайт в 16 Pro. Это, опять же, будет полезно для многозадачности и AI-функций.

Дополнительно, новая система охлаждения обеспечит стабильную работу во время интенсивных нагрузок, например игры или редактирования видео, без перегрева.

Какие изменения ожидаются в дизайне?

Внешний дизайн также изменится, делая устройство более свежим на вид. Вместо привычного квадратного выступа камеры появится полноценная горизонтальная панель на всю ширину задней крышки, что придаст уникальности после лет минимальных изменений. Материал корпуса перейдет с титана на алюминий, что может повлиять на вес и ощущения в руке. Титан появился только два года назад, поэтому это неожиданное изменение.

Ожидаются новые цвета. iPhone 17 Pro и Pro Max могут выйти в новом оранжевом цвете. Кроме него будут черный, темно-синий и серебряный.



Все цвета iPhone 17 Pro и Pro Max / Фото 9to5mac

Серебряный и черный варианты в значительной степени напоминают цвета предыдущих iPhone Pro, а темно-синий не слишком отличается от вида iPhone 15 Pro несколько лет назад. Однако, оранжевый цвет явно выделяется.

Стоит также отметить, что инсайдер Instant Digital на днях заявил, что один из цветов iPhone 17 Pro будет иметь специальный эффект, разработанный для сочетания с обновленным Liquid Glass в iOS 26. Он говорит, что эффект связан с белым цветом и "будет иметь различные эффекты при разном освещении". Но лично он пока его не видел.