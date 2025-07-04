Рекордная автономность

Флагман, по слухам, получит батарею на 5000 миллиампер-часов. Инсайдер под ником Instant Digital поделился данными об эволюции аккумуляторов в моделях Pro Max. Эта информация вызывает немалый интерес, ведь автономность остается ключевым фактором для многих пользователей и одним из самых больших минусов Apple, пишет 24 Канал.

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Если это правда, то новая батарея в iPhone 17 Pro Max будет на 324 миллиампер-часа больше, чем у предшественника, iPhone 16 Pro Max с его 4676 миллиампер-часами.

Для сравнения, эволюция емкости батарей выглядит так:

iPhone 11 Pro Max: 3969 мАч.

iPhone 12 Pro Max: 3687 мАч.

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАч.

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАч.

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч.

iPhone 17 Pro Max: 5000 мАч.

Этот прирост в почти 7% может обеспечить до 35 часов работы на одном заряде, по сравнению с 33 часами у iPhone 16 Pro Max. Но дело не только в емкости. Улучшение энергоэффективности благодаря новому чипу A19 Pro и модему Qualcomm Snapdragon X80 также играют важную роль в продлении автономности. Для пользователей это означает больше времени для работы, игр или просмотра видео без необходимости искать розетку.

Плохой новостью является то, что в этом году компания, похоже, увеличит толщину корпуса – до 8,725 миллиметра против 8,25 миллиметра в iPhone 16 Pro Max.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Pro Max в сентябре этого года, и если слухи подтвердятся, мы получим один из самых выносливых флагманов на рынке.