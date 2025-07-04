Рекордна автономність

Флагман, за чутками, отримає батарею на 5000 міліампер-годин. Інсайдер під ніком Instant Digital поділився даними про еволюцію акумуляторів у моделях Pro Max. Ця інформація викликає чималий інтерес, адже автономність лишається ключовим фактором для багатьох користувачів і одним із найбільших мінусів Apple, пише 24 Канал.

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Якщо це правда, то нова батарея в iPhone 17 Pro Max буде на 324 міліампер-години більшою, ніж у попередника, iPhone 16 Pro Max з його 4676 міліампер-годинами.

Для порівняння, еволюція ємності батарей виглядає так:

iPhone 11 Pro Max: 3969 мАг.

iPhone 12 Pro Max: 3687 мАг.

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАг.

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг.

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг.

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАг.

iPhone 17 Pro Max: 5000 мАг.

Цей приріст у майже 7% може забезпечити до 35 годин роботи на одному заряді, порівняно з 33 годинами у iPhone 16 Pro Max. Але справа не лише в ємності. Поліпшення енергоефективності завдяки новому чипу A19 Pro та модему Qualcomm Snapdragon X80 також відіграють важливу роль у подовженні автономності. Для користувачів це означає більше часу для роботи, ігор чи перегляду відео без потреби шукати розетку.

Поганою новиною є те, що цього року компанія, схоже, збільшить товщину корпусу – до 8,725 міліметра проти 8,25 міліметра у iPhone 16 Pro Max.

Очікується, що Apple представить iPhone 17 Pro Max у вересні цього року, і якщо чутки підтвердяться, ми отримаємо один із найвитриваліших флагманів на ринку.