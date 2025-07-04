Apple отложила создание складного iPad из-за трудностей

Apple длительное время прорабатывала концепции различных складных устройств. Кроме смартфона, речь шла о гигантском iPad, который больше напоминал бы полноценный ноутбук с дисплеем на всю поверхность. Клавиатура при этом была бы исключительно на экране, появляясь при необходимости пользователя. Однако, как сообщает Digitimes, компания пока остановила работу этим проектом, чтобы сосредоточиться на запуске складного iPhone, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Источники объясняют, что решение отложить релиз связано с технологическими вызовами, повышенными затратами на производство экранов нового типа, а также относительно низким спросом на складные планшеты или ноутбуки с таким большим дисплеем. В Apple не исключают возвращения к идее в будущем, когда технологии станут доступнее, а производство усовершенствуется.

Предполагалось, что устройство будет иметь OLED-дисплей размером от 18,8 до 20,2 дюйма с минимальными следами сгиба. Утечки показывали, что одной из самых дорогих частей устройства (так же, как и складного iPhone) будет особо прочный и долговечный шарнир. Для смартфона его цена составляет 110 долларов, а для iPad с его более широкими гранями, была бы еще больше. Поставщиком выступает компания Amphenol/Taiwan Shin Nihon. Первоначальные прогнозы относительно даты выхода новинки варьировались от 2026 до 2028 года, однако теперь сроки могут существенно сдвинуться.

Сейчас главный фокус Apple – складной iPhone, который, вероятно, представят вместе с моделями iPhone 18 Pro в следующем году.