Что показывают фотографии?

Пользователь с ником Fox Puppy в соцсети X опубликовал фотографии, сделанные на улице в Лос-Анджелесе. На снимках неизвестный мужчина – вероятно, работник Apple – держит в руках два устройства, один из которых явно iPhone предыдущей модели. Второй смартфон защищен черным чехлом, который скрывает почти все особенности дизайна, но расположение отверстий точно совпадает с предыдущими утечками относительно дизайна будущих iPhone 17 Pro, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Мы видим серебристые кольца камер слева, а LiDAR-сканер и вспышку – справа. В текущих моделях iPhone все эти элементы сгруппированы в одном месте слева.

Я только что заметил тестовую разработку iPhone на природе pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ - Fox Pupy (@Skyfops) 28 июля, 2025 г

По словам автора публикации, таинственного мужчину с предполагаемым iPhone 17 Pro сопровождал охранник, который пытался прикрыть собой всю эту сцену, чтобы она не попала кому-то на глаза. Как можно увидеть, он потерпел неудачу, поскольку все это наоборот привлекло дополнительное внимание.

Фотографии быстро разлетелись сетью, особенно после того, как их прокомментировал известный аналитик Марк Гурман из издания Bloomberg, заявив, что кадры могут быть настоящими.

К сожалению, эта утечка (если это вообще можно назвать утечкой) не раскрывает никаких кардинально новых деталей об iPhone 17 Pro. Большинство данных о смартфоне мы уже знаем по слухам, в частности особенности дизайна и расположение элементов на задней панели.



Предполагаемый дизайн iPhone 17 Pro ранее показали на макетах / Фото Sonny Dickson

Что мы знаем об iPhone 17 Pro?