Почему новые iPhone станут дороже?

Согласно прогнозу аналитика компании Jefferies, Apple повысит стоимость трех моделей из новой линейки: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новой модели, которая, вероятно, заменит Plus и будет называться Air или Slim. В то же время базовая модель iPhone 17, скорее всего, избежит подорожания, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Ожидается, что цены на них вырастут сразу на 50 долларов:

Таким образом, ориентировочная стоимость iPhone 17 Pro может составить 1049 долларов.

Pro Max – 1249 долларов.

iPhone 17 останется на уровне 799 долларов.

Однако, стоит отметить, что это может быть актуально не для всех стран. Чтобы понять, почему, следует разобраться в причинах подорожания. Основными причинами такого шага называют рост производственных затрат и влияние американских пошлин на товары, произведенные в Китае. Ранее Apple покрывала эти дополнительные расходы самостоятельно, но теперь, похоже, вынуждена переложить их часть на покупателей.

Компания пытается уменьшить зависимость от Китая, перенося часть производства в Индию, однако этого пока недостаточно, чтобы полностью избежать влияния пошлин. Индия, хоть и имеет меньшие пошлины, чем Китай, все равно не избежала их. Кроме того, Дональд Трамп объявил о новых пошлинах против Индии за покупку российской нефти, и эти факторы давления еще не учтены. Новые тарифы вступят в силу 1 августа и составят 25%. Учитывая, что производство устройств начинается в последние месяцы перед началом продаж, компания еще не имеет готовой продукции, чтобы избегать этих пошлин хотя бы некоторое время.

Но в этом может быть хорошая новость для остального мира: новые пошлины актуальны только для США, поэтому можно предположить, что для других стран рост цен будет меньшим – лишь чтобы компенсировать рост производственных затрат. Какова доля этого роста в заявленных 50 долларах, аналитики Jefferies не сообщают.